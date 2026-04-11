"Убили раненых": в DeepState показали, как россияне нарушили "Пасхальное перемирие" (видео)

Российские оккупанты, несмотря на объявленное "Пасхальное перемирие", которое вступило в действие с 16:00 11 апреля, убили группу раненых украинских военнослужащих неподалеку Гуляйпольского, Запорожской области.

Для убийства ВС РФ использовали fpv-дроны, сообщили аналитики проекта DeepState.

"Кацапы убили украинскую эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского. Несмотря на так называемое "прекращение огня", враг продолжает то, что и делал. Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием fpv-дронов кацапы убили группу наших раненых", — говорится в подписи к видео.

На самих кадрах видно, как раненых украинских военных убивают, применяя fpv-дроны.

"Очередные иллюзии партнеров, что москаль хочет мира, должны быть разбиты. Только общей силой, а не подыгрыванием, можно заставить уродов сесть за переговоры", — отметили в DeepState.

Напомним, 11 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что с началом "Пасхального перемирия" россияне почти полтысячи раз нарушали режим прекращения огня.

Фокус также писал , что Россия успела нарушить "режим тишины" уже через полчаса после того, как праздничное временное перемирие вступило в действие.