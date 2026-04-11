Не продержались и часа: ВС РФ нарушили "Пасхальное перемирие" и обвинили ВСУ

В 16:00 в Страстную субботу началось "Пасхальное перемирие", которое должно продлиться до конца 12 апреля. Впрочем, Россия уже успела нарушить "режим тишины".

Россияне ударили из реактивных систем залпового огня по Херсонской области всего через полчаса после того, как праздничное временное перемирие вступило в силу. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

В частности, ВС РФ накрыли из РСЗО Тягинскую громаду.

В области, как сообщается, очень активны вражеские fpv-дроны.

Буквально за полчаса до начала перемирия россияне атаковали троллейбус в Корабельном районе Херсона, в результате чего пострадал водитель, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Троллейбус после российской атаки в Херсоне Транспортное средство врезалось в частный дом

Водителя в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где медики боролись за его жизнь.

Відео дня

Позже глава ХОВА добавил, что от полученных травм водитель скончался в больнице.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько опубликовал фотографии, сделанные изнутри поврежденного троллейбуса.

У троллейбуса пробита крыша Кабина водителя

О пострадавших пассажирах информация не поступала, — отметил он.

Кроме того, воздушную тревогу объявляли на Харьковщине из-за угрозы БпЛА "Молния".

Карта тревог Фото: скриншот

При этом россияне обвинили ВСУ в нарушении перемирия. Украинские военные якобы ударили по временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области. В результате сбросов с БПЛА якобы были повреждены три автомобиля, дом, пострадал человек, сообщил назначенный оккупантами врио главы городского округа Владимир Оганесов.

Напомним, что во время Пасхальных праздников Украина будет зеркально реагировать на все угрозы. ВСУ учтут предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей.

Инвциатором "Пасхального перемирия"-2026 стал глава Кремля Владимир Путин. Режим прекращения огня должен действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.

По мнению экспертов, на самом деле таким образом Россия хочет добиться от США отсрочки санкций.