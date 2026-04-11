ВСУ будут соблюдать тишину на Пасху: Генштаб сообщил, как будут реагировать на нарушения России
Во время Пасхальных праздников Украина обеспечит "режим тишины", но будет зеркально реагировать на все угрозы. ВСУ учтут предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей, отметили в Генеральном штабе.
Силы обороны Украины на время празднования Пасхи обеспечат соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил.
Украина, как отмечается, обеспечит режим тишины и будет действовать по четкому принципу зеркального реагирования.
В то же время, учитывая предыдущие нарушения оккупантами аналогичных договоренностей, Силы обороны Украины готовы к немедленному реагированию на любые провокации и наступательные действия со стороны ВС РФ.
В случае выявления выдвижения подразделений россиян к линии боевого соприкосновения, перегруппировки сил и средств, проведения инженерных работ или подготовки к штурмовым действиям и т.д. украинские воины имеют полное право открывать огонь на поражение, говорится в сообщении.
Отмечается, что такие же правила будут действовать в небе и на море. Запуски ракет или ударных БпЛА по территории Украины также получат зеркальный ответ.
Пасхальное перемирие 2026
Вечером 9 апреля российские СМИ сообщили об объявленном Владимиром Путиным "пасхальном перемирии". По их данным, режим прекращения огня с российской стороны должен был действовать с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года.
На заявление Кремля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина готова действовать зеркально в ответ на любые реальные шаги по прекращению огня.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского относительно "ответных действий" в случае нарушения "велекоднего перемирия". Кремлевский чиновник заявил, что мир якобы "может наступить хоть завтра".
Впрочем, объявленное Россией так называемое "пасхальное перемирие" на самом деле может иметь скрытую политическую цель — добиться от США отсрочки санкций еще на месяц.