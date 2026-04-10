Путин хочет отсрочить санкции США: СМИ раскрыли основную цель "пасхального перемирия"

Объявленное Россией так называемое "пасхальное перемирие" может иметь скрытую политическую цель — добиться от США отсрочки санкций еще на месяц. В то же время эксперты сомневаются, что на фронте воцарится полная тишина даже на период действия заявленного прекращения огня.

Как говорится в материале издания "Телеграф", решение Кремля является не столько мирной инициативой, сколько тактическим шагом, направленным на внешнюю аудиторию, прежде всего на Соединенные Штаты. В частности об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

В целом, еще утром 9 апреля в Кремле уверяли, что никакого решения о перемирии нет, однако уже к вечеру риторика резко изменилась. Российские власти в одностороннем порядке объявили "пасхальное перемирие", которое должно длиться с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. При этом Украина ранее выступала с аналогичной инициативой, однако российская сторона откладывала соответствующее решение.

По мнению Фесенко, объявление перемирия имеет двойной характер. Так, с одной стороны, это информационно-пропагандистский шаг, выгодный российскому руководству, а с другой — сигнал для Вашингтона. Более того, эксперт связывает это заявление с визитом в США российского переговорщика Кирилла Дмитриева, во время которого, по его оценке, ключевым вопросом являются не мирные переговоры, а возможность продления ослабления санкций в отношении российской нефти еще примерно на месяц. Такой сценарий, по словам политолога, может быть выгоден и самим США ввиду интереса к снижению цен на нефть.

"Главная цель его переговоров — это не прекращение огня, не соглашение о мире и даже не возобновление переговоров, хотя эта тема будет обсуждаться. Я думаю, что главная цель — это договоренность о продлении решения США о прекращении американских санкций в отношении российской нефти", — говорит он.

В то же время эксперт подчеркивает, что это "перемирие" не означает никаких реальных сдвигов в направлении полноценного прекращения огня или мирного урегулирования. По его словам, речь идет скорее о ситуативной инициативе, которая не меняет общей логики войны. Кроме того, он прогнозирует, что полного соблюдения режима тишины не будет — боевые действия могут продолжаться на отдельных участках фронта.

"Россия сейчас в этом не заинтересована и американцы пока не осуществляют давление на Россию в этом вопросе. Так что все это заявление Путина, это не более, чем пиар-шаг, пропагандистские игры, не более того", — добавил он.

Отдельно политолог отмечает, что более показательным индикатором реального прогресса могли бы стать гуманитарные договоренности, в частности обмен пленными. Если такие шаги состоятся, это будет свидетельствовать о сохранении переговорного процесса хотя бы на минимальном уровне.

Похожую позицию высказывает и политолог Евгений Магда. По его мнению, Россия намеренно затягивала с объявлением перемирия, чтобы сделать это в выгодный для себя момент и перехватить инициативу. Он объясняет, что Кремль стремился сформировать ситуацию, при которой Украина не смогла бы отказаться от такого шага, а также создать впечатление, что именно Москва выступает инициатором "мирных" действий, несмотря на то, что ранее соответствующие предложения звучали со стороны Киева.

"Цель Москвы — сформировать альтернативную повестку дня. При этом удержатся ли россияне от обстрелов сказать трудно. "Линия фронта длинная", — подчеркнул он.

Напомним, что, по мнению майора ВСУ Андрея Ткачука, Россия может прибегнуть к массированным атакам по украинским городам в ночь с 10 на 11 апреля — накануне объявленного ею же "пасхального перемирия".

Также Фокус писал, что представитель российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление Владимира Зеленского относительно "ответных действий" в случае нарушения "велекоднего перемирия". На это кремлевский чиновник заявил, что якобы "мир может наступить хоть завтра, если Зеленский примет решение".