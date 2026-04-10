В Кремле прокомментировали согласие Украины на пасхальное перемирие Путина: хотят еще кое-что

В Кремле "увидели" заявление украинского президента Владимира Зеленского, который ответил, что Украина "будет действовать соответственно", отреагировав на решение Путина о перемирии.

Но, по словам представителя российского диктатора Дмитрия Пескова, России якобы "не нужно перемирие, а нужен крепкий, устойчивый мир". Его заявление цитирует российское агенство "ТАСС".

Также Песков в очередной раз повторил, что якобы "мир может наступить хоть завтра, если Зеленский примет решение".

"Информация об объявлении Путиным пасхального перемирия широко распространилась. В Кремле видели заявление Зеленского о том, что Киев согласен на это. Как мы неоднократно говорили, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, крепкого, устойчивого мира. А мир между РФ и Украиной может наступить сегодня, если Зеленский примет решение и возьмет на себя ответственность", — заявил спикер Кремля, имея в виду вывод ВСУ с Донбасса.

Путин объявил перемирие до Пасхи: какие условия

Вечером 9 апреля кремлевский диктатор Владимир Путин объявил перемирие в связи с пасхальными праздниками. Российские СМИ сообщали, что пасхальное перемирие с российской стороны будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

В указе Путина говорилось, что министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову указано на время "с 16.00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года остановить боевые действия на всех направлениях, но российские оккупанты должны быть готовы "прекратить провокации", если таковые возникнут со стороны Украины.

Реакция Украины: что известно

Президент Владимир Зеленский отреагировал на перемирие до Пасхи, о котором вечером 9 апреля объявил глава Кремля Владимир Путин. Зеленский сказал, что Украина "будет действовать соответственно". Он отметил, что люди нуждаются в пасхальных праздниках без угроз, а также хотят "реального движения к миру". Россияне имеют шанс не возвращаться к ударам по Украине и после завершения праздников, подчеркнул украинский президент.