Кремль объявил пасхальное перемирие: РФ надеется, что Украина прекратит огонь

Пасхальное перемирие с российской стороны будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Но неясно, что точно оно в себя включает.

Владимир Путин объявил перемирие в связи с приближающимся праздником Пасхи, сообщили в Кремле, пишет ТАСС.

Сообщение о перемирии появилось в 22.00 на сайте Кремля Фото: Kremlin.ru

"Москва рассчитывает, что украинская сторона последует примеру РФ с пасхальным перемирием", — сказано в сообщении. Пока неясно, что именно имеет в виду глава Кремля под "перемирием" и прекратятся ли на это время ракетные обстрелы и атаки дронов всех населенных пунктов Украины.

В сообщении о перемирии только сказано, что министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову отданы указания на период "с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года остановить боевые действия на всех направлениях".

"Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия", — резюмируется в заявлении.

Напомним, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский обсуждал перемирие на Пасху 2026 с россиянами. Но тогда они заявили, что "не заинтересованы".

В Москве отреагировали на это предложение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что четкой инициативы по перемирию Украина якобы не озвучила, а предложение Зеленского не было "четко сформулированным".