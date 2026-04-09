Кремль оголосив великоднє перемир'я: РФ сподівається, що Україна припинить вогонь

Великоднє перемир'я з російського боку діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року. Але незрозуміло, що точно воно в себе включає.

Володимир Путін оголосив перемир'я у зв'язку зі святом Великодня, що наближається, повідомили в Кремлі, пише ТАСС.

Повідомлення про перемир'я з'явилося о 22.00 на сайті Кремля

"Москва розраховує, що українська сторона візьме приклад з РФ із великоднім перемир'ям", — ідеться в повідомленні. Поки незрозуміло, що саме має на увазі глава Кремля під "перемир'ям" і чи припиняться на цей час ракетні обстріли й атаки дронів усіх населених пунктів України.

У повідомленні про перемир'я тільки зазначено, що міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову і начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову віддано вказівки на період "з 16.00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року зупинити бойові дії на всіх напрямках".

"Військам бути готовими припинити можливі провокації з боку противника, а також будь-які його агресивні дії", — резюмується в заяві.

Нагадаємо, 31 березня президент України Володимир Зеленський обговорював перемир'я на Великдень 2026 з росіянами. Але тоді вони заявили, що "не зацікавлені".

У Москві відреагували на цю пропозицію. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що чіткої ініціативи щодо перемир'я Україна нібито не озвучила, а пропозиція Зеленського не була "чітко сформульованою".