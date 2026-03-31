У Путина отреагировали на инициативу Зеленского о "пасхальном перемирии"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в последних заявлениях президента Украины Владимира Зеленского "четкой инициативы относительно пасхального перемирия не прозвучало".

Спикер Кремля отметил, что якобы "Киев сейчас пытается добиться какого-либо перемирия". Его слова цитирует российское агенство "ТАСС"

"Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию" мы не увидели. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие хоть какое-то, хоть пасхальное. Вот о чем говорил президент Зеленский", — сказал Песков.

Песков в очередной раз повторил привычный ультиматум Кремля и фактически дал понять, что Россия не собирается отказываться от войны и убийств даже в большой праздник.

"Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие. Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед. Поэтому Зеленский может и должен своевременно принять решение. Позже это решение придется принимать за более высокую цену. Об этом неоднократно говорил, в том числе и наш президент", — повторил ультиматум Кремля Песков.

Напомним, что 30 марта президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил о готовности Киева к прекращению огня на Пасхальные праздники. Президент подчеркнул, что Украина с самого начала поддерживала различные форматы завершения войны, но только при условии сохранения независимости и достоинства. Он также подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, однако не будет рассматривать варианты, которые противоречат ее суверенитету.

Также президент Зеленский заявил, что затяжная война в Иране будет полезна для России и очень вредна для Украины. Такое мнение глава государства высказал в интервью Axios. Он отметил, что экономика России получает мощный импульс благодаря росту цен на нефть и ослаблению санкций США, тогда как конфликт может привести к нехватке зенитных ракетных комплексов и другого оружия, в котором Украина остро нуждается.