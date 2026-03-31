У Путіна відреагували на ініціативу Зеленського про "великоднє перемир'я"

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в останніх заявах президента України Володимира Зеленського "чіткої ініціативи щодо великоднього перемир’я не пролунало".

Речник Кремля зазначив, що нібито "Київ зараз намагається домогтися будь-якого перемир'я". Його слова цитує російське агенство "ТАСС"

"З тих заяв Зеленського, які ми читали, чітко сформульованої ініціативи щодо "великоднього перемир'я" ми не побачили. Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я хоч якесь, хоч великоднє. Ось про що говорив президент Зеленський", — сказав Пєсков.

Пєсков вкотре повторив звичний ультиматум Кремля та фактично дав зрозуміти, що Росія не збирається відмовлятися від війни та вбивств навіть у велике свято.

"Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і прийняти відповідні рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я. Зрозуміло, що київський режим відчайдушно потребує будь-якого перемир'я, тому що динаміка на фронтах, свідчить про те, що російські війська десь швидше, десь повільніше, але по всій лінії фронту просуваються вперед. Тому Зеленський може і повинен своєчасно прийняти рішення. Пізніше це рішення доведеться приймати за більш високу ціну. Про це неодноразово говорив, у тому числі й наш президент", — повторив ультиматум Кремля Пєсков.

Відео дня

Нагадаємо, що 30 березня президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив про готовність Києва до припинення вогню на Великодні свята. Президент наголосив, що Україна від самого початку підтримувала різні формати завершення війни, але лише за умови збереження незалежності та гідності. Він також підкреслив, що Україна готова до компромісів, однак не розглядатиме варіанти, які суперечать її суверенітету.

Також президент Зеленський заявив, що затяжна війна в Ірані буде корисна для Росії і дуже шкідлива для України. Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю Axios. Він наголосив, що економіка Росії отримує потужний імпульс завдяки зростанню цін на нафту і послабленню санкцій США, тоді як конфлікт може призвести до нестачі зенітних ракетних комплексів та іншої зброї, якої Україна гостро потребує.