"Не бачить іншого способу": Трамп наполягає на виведенні ЗСУ з Донбасу, — Зеленський

Затяжна війна в Ірані буде корисна для Росії і дуже шкідлива для України.

Таку думку в інтерв'ю Axios висловив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що економіка Росії, яка сильно залежить від нафти, отримує потужний імпульс завдяки зростанню цін на нафту і послабленню санкцій США, тоді як конфлікт може призвести до нестачі зенітних ракетних комплексів та іншої зброї, якої Україна гостро потребує.

Він також висловив стурбованість з приводу рішення США скасувати санкції щодо продажів російської нафти у відповідь на енергетичну кризу:

"Якщо тепер вони отримають більше грошей від енергетики, це нам не допоможе".

На думку Зеленського, після закінчення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ з метою домогтися територіальних поступок для припинення війни. Як відомо, РФ хоче отримати повний контроль над Донбасом і вимагає виведення українських військ із цієї території.

"Вони хочуть закінчити війну. Мене турбує те, що вони бачать тільки один спосіб це зробити. Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть закінчити війну. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім як вивести українські війська з нашої території. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", — стверджує він.

Президент також констатував, що зустріч української делегації з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі ні до чого не призвела.

Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу США про виведення військ з Донбасу не відповідають дійсності. За його словами, Києву не ставили умов щодо територіальних поступок в обмін на гарантії безпеки.

Це була його відповідь на твердження Зеленського, який говорив про можливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон був готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

Нагадаємо, аналітики медіа The Associated Press попереджають, що Російська Федерація зібрала резерви і готова до весняно-літньої наступальної компанії в Україні 2026 року.

Військові експерти та оглядачі висловилися щодо можливих напрямків наступу РФ. Серед них — варіант посилення атак на Слов'янськ і прорив під Гуляйполем і Запоріжжям.