Затяжная война в Иране будет полезна для России и очень вредна для Украины.

Такое мнение в интервью Axios выразил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что экономика России, сильно зависящая от нефти, получает мощный импульс благодаря росту цен на нефть и ослаблению санкций США, в то время как конфликт может привести к нехватке зенитных ракетных комплексов и другого оружия, в котором Украина остро нуждается.

Он также выразил обеспокоенность по поводу решения США отменить санкции в отношении продаж российской нефти в ответ на энергетический кризис:

"Если теперь они получат больше денег от энергетики, это нам не поможет".

По мнению Зеленского, после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью добиться территориальных уступок для прекращения войны. Как известно, РФ хочет получить полный контроль над Донбассом и требует выведения украинских войск с этой территории.

"Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности", — утверждает он.

Президент также констатировал, что встреча украинской делегации с посланниками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами ни к чему не привела.

На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о требовании США о выводе войск с Донбасса не соответствуют действительности. По его словам, Киеву не ставили условий относительно территориальных уступок в обмен на гарантии безопасности.

Это был его ответ на утверждения Зеленского, который говорил о возможном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон был готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

Напомним, аналитики медиа The Associated Press предупреждают, что Российская Федерация собрала резервы и готова к весенне-летней наступательной компании в Украине в 2026 году.

Военные эксперты и обозреватели высказались о возможных направлениях наступления РФ. Среди них — вариант усиления атак на Славянск и прорыв под Гуляйполем и Запорожьем.