США предоставят гарантии безопасности Украине только при условии уступок на Донбассе: Зеленский раскрыл детали

Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности, необходимые для заключения мирного соглашения, только при условии передачи всей территории Донбасса под контроль России.

Американская сторона готова на высоком уровне согласовать гарантии безопасности для Киева, но в обмен хочет, чтобы украинские войска покинули Донбасс. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп давит на Украину

Глава государства отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп давит на Украину. Американский лидер стремится быстро положить конец войне в Украине, и поэтому выбрал именно такую стратегию для урегулирования конфликта.

"Ближний Восток, безусловно, влияет на президента Трампа и, по моему мнению, на его дальнейшие шаги. К сожалению, по моему мнению, президент Трамп все еще выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", — отметил Зеленский.

Вашингтон не отказывается от гарантий безопасности, на которых настаивает Киев для заключения долгосрочного и надежного мира. Однако при этом выдвигает требование, которое президент считает опасным.

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска с Донбасса", — рассказал политик.

По мнению Владимира Зеленского, подобный подход может поставить под угрозу как безопасность Украины, так и Европы. В случае вывода украинских войск с Донбасса россияне получат прочные оборонительные позиции в регионе.

Кремль надеется, что США откажутся от переговоров

Зеленский в интервью также рассказал, что Кремль все еще надеется на то, что Вашингтон потеряет интерес к мирным переговорам по Украине и выйдет из них. Российская армия медленными темпами продвигается на Донбассе, который все еще остается подконтрольным Украине, несмотря на военные усилия РФ.

Аналитики говорят, что для полного захвата Донбасса военным путем россиянам может понадобиться еще несколько лет и значительные ресурсы.

Зеленский также прокомментировал предоставление ракет противовоздушной обороны Patriot для Украины. Несмотря на войну на Ближнем Востоке, Киеву не перекрыли поставки этих средств вооружения, отметил президент.

"Нам не перекрыли поставки. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но этих ракет Patriot не так много, как нам нужно", — отметил политик.

Ранее опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал, что большинство украинцев готовы были бы поддержать территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.

В конце февраля Кирилл Буданов в интервью "Мы — Украина" рассказывал, что Кремль согласился принять гарантии безопасности для Украины от США.