Большинство украинцев поддержали бы территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, — соцопрос

Возможная идея провести референдум по утверждению мирного соглашения вызывает положительную реакцию среди украинцев. 50% поддерживают такую инициативу, тогда как 40% — выступают против.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, который был опубликован 16 марта.

В то же время идею референдума значительно больше поддерживают те, кто уже готов одобрить вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Среди них 71% положительно относятся к идее референдума.

Зато те, кто выступают против — территориальных уступок по Донбассу — только 39% поддерживают идею референдума, а 48% выступают против.

Будут ли украинцы участвовать в референдуме

Среди опрошенных респондентов 31% ответили, что точно приняли бы участие в референдуме по утверждению мирного соглашения. Еще 33% ответили, что скорее всего примут участие в войне.

Зато 30% заявили, что скорее или точно нет не примут участие в голосовании.

Большинство украинцев поддержали бы территориальные уступки

Респондентам было предложено ответить, поддержат ли они референдум, если бы вопрос был сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли Вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?"

61% ответил, что поддержали бы такое решение, тогда как 10% выступило против, а остальные не голосовали бы или утирались от ответа.

Результаты соцопроса Фото: КМИС

"Итак, можно получить положительный результат референдума с "правильно" сформулированным вопросом. То есть мы видим, что большинство украинцев отвергают вывод войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности (тем более когда гарантии от США не выглядит убедительно). Но если эти все моменты "не упоминаются" или "запаковываются" в красивые слова и акценты, это повышает возможность получить одобрение на всенародном волеизъявлении.

Понятно, что во время подготовительной кампании и информирования многое будет прояснено для граждан, но в нынешней ситуации есть высокие риски манипуляций с референдумом. Это должно учитываться и властью Украины, и украинской общественностью, и Западными партнерами Украины", — говорится в пояснении КМИС.

При этом, даже среди тех, кто выступает категорически против обмена Донбасса на гарантии безопасности, 54% ответили бы "да", если бы референдум был "упакован" в красивые слова.

Ранее нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок рассказал, что одним из вариантов для проведения референдума является голосование в приложении "Дія".

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что провести выборы во время войны вполне реально. Однако для этого понадобятся услуги национального почтового оператора.

Напомним, в Украине якобы существует скрытая версия законопроекта о выборах, которая отличается от документа, над которым сейчас официально работают в ВРУ депутаты. По словам народного депутата от партии "ЕС", Нины Южаниной, этот законопроект предусматривает проведение выборов во время войны, а не после ее завершения.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, скорее всего, война в Украине в 2026 году продолжится, но страна может провести выборы президента даже во время боевых действий.

Зато городской голова Днепра Борис Филатов считает, что проведение выборов в Украине пока "не ко времени", ведь этому не способствует ситуация с безопасностью в государстве, а кроме того, происходит определенная "дебилизация" украинцев через социальные сети.