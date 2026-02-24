Происходит "дебилизация людей": Филатов объяснил, почему выборы в Украине "не ко времени" (видео)
Проведение выборов в Украине пока "не ко времени", ведь этому не способствует ситуация с безопасностью в государстве, а кроме того, происходит определенная "дебилизация" украинцев через социальные сети.
Кроме того, выборы могут расшатать и политическую сиутацию в Украине, что также будет на руку врагу, заявил в интервью DW городской голова Днепра Борис Филатов.
"Выборы ни в коем случае не ко времени. Просто не время", — отметил Филатов.
По его словам, россияне вкладывают миллионы долларов, чтобы дестабилизировать общество в Украине.
"Я, возможно, скажу немного контраверсионные вещи, но есть сейчас такая определенная дебилизация людей, когда они полностью погружены в соцсети", — подчеркнул Филатов.
Он пояснил, что именно через соцсети, а особенно через Тик-Ток делаются манипуляции общественным мнением не только в Украине, но и в других государствах.
