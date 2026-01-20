"Очередные "правоохранители" уперлись": мэр Днепра сообщил об утренних обысках в горсовете, детали

20 января утром в городской совет Днепра пришли правоохранители с обысками. Мэр Борис Филатов заявил, что это произошло в день, когда город восстанавливает теплоснабжение после ночного российского удара, из-за которого сотни домов остались без тепла.

Как говорится в его публикации, в мэрию пришли следователи, якобы из-за нарушений при захоронении отходов на городской свалке. Мэр отметил, что в это время ему пришлось параллельно координировать работу коммунальных служб, газовиков и тепловиков, а также заслушивать юристов и экологов.

"Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?", — написал чиновник.

Кроме того, Филатов обратился к руководству государства с критикой действий силовых органов, а также добавил, что без контроля и ответственности правоохранителей такие действия лишь ослабляют способность городов реагировать на чрезвычайные происшествия.

Відео дня

Мэр призвал прекратить пустые заявления о "единстве нации и несокрушимости" и взять ответственность за работу своих подчиненных, которые, по его словам, ведут себя как "пятая колонна".

"Заканчивайте разговоры о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти" Пока вы не успокоите своих бешеных псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", — написал он.

Напомним, что 15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у предпринимателя Богдана Якимца, которого считают ключевым звеном в неформальных контактах между бизнесом, чиновниками и правоохранителями.

Также Фокус писал, что 13 января НАБУ и САП проводили обыски в офисе партии "Батькивщина", поскольку главу фракции Юлию Тимошенко подозревают в подкупе депутатов.