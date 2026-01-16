НАБУ провело обыски у предпринимателя Якимца — посредника между бизнесом и чиновниками, — СМИ
Утром 15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у предпринимателя Богдана Якимца, которого считают ключевым звеном в неформальных контактах между бизнесом, чиновниками и правоохранителями.
Во время обысков у Якимца изъяли телефоны с "чувствительной" информацией, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как утверждают источники в окружении Якимца, во время следственных действий у него изъяли телефоны, которые, по их словам, "ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия".
"На этих устройствах содержится крайне чувствительная переписка с людьми, которые занимают высокие должности в государстве. Именно это, по словам источников, и вызвало резкое нервное напряжение фигуранта", — говорится в сообщении.
По информации издания, Якимец в последнее время появлялся на допросы в рамках уголовного производства, а также выезжал в Монако на отдых, после чего вернулся в Украину.
Журналисты подчеркнули, что Богдан Якимец считается ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами.
"С телефона Якимца, изъятого во время обысков в бизнес-центре, следствие получило информацию, которая стала основанием для дальнейших процессуальных действий", — говорится в материале.
В 2025 году НАБУ обыскивало бизнес-центр IQ, арендованный Якимцем, после чего начало действия в отношении работников СБУ, подозреваемых в передаче служебной информации адвокатам Игоря Коломойского. Следствие считает, что именно Якимец был посредником.
Напомним, 13 января НАБУ и САП проводили обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Фокус также писал о том, что нардеп Загоруйко играла в "три в ряд" во время встречи с главой НАБУ.