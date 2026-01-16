НАБУ провело обыски у предпринимателя Якимца — посредника между бизнесом и чиновниками, — СМИ

Утром 15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у предпринимателя Богдана Якимца, которого считают ключевым звеном в неформальных контактах между бизнесом, чиновниками и правоохранителями.

Во время обысков у Якимца изъяли телефоны с "чувствительной" информацией, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как утверждают источники в окружении Якимца, во время следственных действий у него изъяли телефоны, которые, по их словам, "ни при каких обстоятельствах не должны были попасть в руки следствия".

"На этих устройствах содержится крайне чувствительная переписка с людьми, которые занимают высокие должности в государстве. Именно это, по словам источников, и вызвало резкое нервное напряжение фигуранта", — говорится в сообщении.

По информации издания, Якимец в последнее время появлялся на допросы в рамках уголовного производства, а также выезжал в Монако на отдых, после чего вернулся в Украину.

Журналисты подчеркнули, что Богдан Якимец считается ключевой фигурой в неформальных коммуникациях между крупным бизнесом, отдельными чиновниками и правоохранительными органами.

"С телефона Якимца, изъятого во время обысков в бизнес-центре, следствие получило информацию, которая стала основанием для дальнейших процессуальных действий", — говорится в материале.

В 2025 году НАБУ обыскивало бизнес-центр IQ, арендованный Якимцем, после чего начало действия в отношении работников СБУ, подозреваемых в передаче служебной информации адвокатам Игоря Коломойского. Следствие считает, что именно Якимец был посредником.

