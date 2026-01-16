НАБУ провело обшуки у підприємця Якимця — посередника між бізнесом та чиновниками, — ЗМІ

Вранці 15 січня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у підприємця Богдана Якимця, якого вважають ключовою ланкою у неформальних контактах між бізнесом, чиновниками та правоохоронцями.

Під час обшуків у Якимця вилучили телефони з "чутливою" інформацією, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як стверджують джерела в оточенні Якимця, під час слідчих дій у нього вилучили телефони, які, за їхніми словами, "за жодних обставин не мали потрапити до рук слідства".

"На цих пристроях міститься вкрай чутливе листування з людьми, які обіймають високі посади в державі. Саме це, за словами джерел, і спричинило різке нервове напруження фігуранта", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, Якимець упродовж останнього часу з’являвся на допити в рамках кримінального провадження, а також вижджав до Монако на відпочинок, після чого повернувся в Україну.

Журналісти підкреслили, що Богдан Якимець вважається ключовою фігурою у неформальних комунікаціях між великим бізнесом, окремими чиновниками та правоохоронними органами.

"З телефону Якимця, вилученого під час обшуків у бізнес-центрі, слідство отримало інформацію, яка стала підставою для подальших процесуальних дій", — йдеться у матеріалі.

У 2025 році НАБУ обшукувало бізнес-центр IQ, орендований Якимцем, після чого розпочало дії щодо працівників СБУ, підозрюваних у передачі службової інформації адвокатам Ігоря Коломойського. Слідство вважає, що саме Якимець був посередником.

