Нардепка Загоруйко грала в "три в ряд" під час зустрічі з головою НАБУ (відео)

Під час спілкування з головою НАБУ народна депутатка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко, як видно на відео, грала у мобільну гру на телефоні. Як пишуть ЗМІ, інцидент стався під час засідання тимчасової слідчої комісії у Києві.

Про це повідомляє видання "Новини.LIVE" та додає відео, на якому, як помітно, депутатка активно користується телефоном під час засідання.

"Народна депутатка від "Слуга народу" Аліна Загоруйко під час спілкування з главою НАБУ грала в мобільну гру", — йдеться в дописі.

Крім того, як можна помітити з опублікованого відео посадовиця була зосереджена на грі, у досить популярному жанрі "Match-three", де потрібно складати комбінації з трьох або більше однакових елементів, які зникають, а на їх місце падають нові.

Як додає у своїй публікації Новини.LIVE, Загоруйко очолює підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії у комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Крім того, відомо, що 15 січня у Києві відбулося перше засідання ТСК з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини під час воєнного стану. Зокрема, на ньому були присутні голова НАБУ Семен Кривонос, голова САП Олександр Клименко, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та колишні міністри Світлана Гринчук і Герман Галущенко.

Наразі Аліна Загоруйко не прокоментувала ситуацію, що виникла під час засідання.

