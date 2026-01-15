Нардеп Загоруйко играла в "три в ряд" во время встречи с главой НАБУ (видео)

Во время общения с главой НАБУ народный депутат от "Слуги народа" Алина Загоруйко, как видно на видео, играла в мобильную игру на телефоне. Как пишут СМИ, инцидент произошел во время заседания временной следственной комиссии в Киеве.

Об этом сообщает издание "Новини.LIVE" и добавляет видео, на котором, как заметно, депутат активно пользуется телефоном во время заседания.

"Народный депутат от "Слуга народа" Алина Загоруйко во время общения с главой НАБУ играла в мобильную игру", — говорится в сообщении.

Кроме того, как можно заметить из опубликованного видео посадовица была сосредоточена на игре, в довольно популярном жанре "Match-three", где нужно составлять комбинации из трех или более одинаковых элементов, которые исчезают, а на их место падают новые.

Как добавляет в своей публикации Новости.LIVE, Загоруйко возглавляет подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии в комитете Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме того, известно, что 15 января в Киеве состоялось первое заседание ВСК по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время военного положения. В частности, на нем присутствовали глава НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывшие министры Светлана Гринчук и Герман Галущенко.

Сейчас Алина Загоруйко не прокомментировала ситуацию, возникшую во время заседания.

