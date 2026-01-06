Депутат Костюк получил от матери "в подарок" 6 млн грн и купил квартиру в Киеве, — СМИ

Народный депутат от Житомирщины Дмитрий Костюк в конце прошлого года получил в подарок 6 млн грн и уже через несколько дней приобрел квартиру в столице.

В частности, изменения в имущественном состоянии парламентария стали публичными и на это обратили внимание журналисты издания Житомир.Info. Как они пишут в своей публикации, 19 декабря 2025 Костюк получил от своей матери, Елены Костюк, денежный подарок в размере 6 млн грн. Только через три дня, 22 декабря, депутат стал владельцем киевской квартиры площадью 54,6 кв.м, которую приобрел за 4,65 млн грн у Александра Зозули.

К этому времени в собственности нардепа была квартира в Звягеле, где он прописан с 2016 года, а его жена имела жилье в Тернополе с 2021 года. Часть жилья в Звягеле также принадлежит матери депутата и Виктории Зайченко.

Відео дня

Также издание отмечает, что Елена Костюк в 2020 году баллотировалась в Житомирский областной совет от партии "Слуга народа" и в то время возглавляла методический отдел Новоград-Волынского Дворца детей и молодежи.

Кроме того, в ноябре 2020 года Дмитрий Костюк зарегистрировал в Киеве ООО "Информ-ЮА" с уставным капиталом 100 тыс. грн, которое занимается телевизионным вещанием. Сначала руководителем компании была его мать, а с февраля 2021 года директором стала жена депутата.

На эту ситуацию также отреагировал бывший депутат Борислав Береза и отметил, что если мать Костюка сможет прозрачно объяснить происхождение полученных средств, все вопросы относительно финансовых операций будут сняты.

"А если нет, то будет понятно, что здесь та же схема, что и у коллеги из "слуг народа" Клочко. А к Клочко уже пришло НАБУ", — написал он в своей публикации в Telegram-канале "Березовый сок".

Следует отметить, что пока ни Дмитрий Костюк, ни его мать не комментировали информацию о приобретении новой квартиры, которую обнародовали СМИ.

Напомним, что заместитель начальника Львовского областного ТЦК и СП, который сейчас исполняет обязанности руководителя, скрыл в декларации новый дом и земельный участок, общая стоимость которого превышает 6 млн грн.

Также Фокус писал, что во Львовской области количество людей, которые заработали более миллиона гривен резко возросло, в частности в прошлом году зафиксировали 1665 человек.