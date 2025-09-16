Переписал на тещу: у руководителя ТЦК нашли незадекларированное имущество на 6 млн грн (фото)
Заместитель начальника Львовского областного ТЦК и СП, который в данный момент исполняет обязанности руководителя, скрыл в декларации новый дом и земельный участок.
Имущество, общая стоимость которого превышает 6 млн грн, задекларировано на тещу мужчины, сообщает Государственное бюро расследований.
По информации детективов, в 2023-2024 годах чиновник умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м. во Львовском районе, построенный на нем. Несмотря на то, что все имущество было записано на тещу фигуранта, он и его семья использовали дом как постоянное место жительства.
Следствие сомневается в том, что все имущество врио руководителя областного ТЦК было приобретено на законные средства, поскольку его задекларированные доходы должностного лица и его семьи не соответствуют реальной стоимости недвижимости.
Сейчас Национальное агентство по предотвращению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК, а на его имущество наложен арест.
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Кроме того, сотрудники ГБР проверяют информацию о незадекларированном автомобиле Merсedes, зарегистрированном на отца чиновника. Последний, учитывая его доходы, не имеет возможности купить настолько дорогое транспортное средство.
По информации правоохранителей, полковник купил Merсedes в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость авто – $18 тысяч.
Сейчас расследование продолжается.
Тем временем в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы "взяли с поличным" врача военно-врачебной комиссии, который проводил осмотр военнообязанных в отделе Кременчугского районного ТЦК и СП.
Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли медицинскую документацию, мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий, черновые записи и более 3,8 млн грн в гривневом эквиваленте.
Напомним, командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский 7 сентября пожаловался в соцсетях, что у его знакомого военнообязанного сотрудники ТЦК в Киеве якобы требовали $8 тысяч за разрешение мобилизоваться через рекрутинговый центр бригады, а также предлагали отпустить домой за $30 тысяч, но без гарантий что на следующий день его не "поймают" снова.