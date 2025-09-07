"Расценки" на выход из ТЦК в Киеве: в ВСУ отреагировали на сообщение о коррупции

Военнослужащий рассказал о "прайсе" в столичном ТЦК на разрешение мобилизоваться через рекрутинговый центр или "уйти домой". Сообщение о взяточничестве прокомментировали в Сухопутных войсках ВСУ.

Пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины опубликовала сообщение на странице в Facebook с просьбой к автору сообщения о коррупции в территориальном центре комплектования и социальной поддержки подробно рассказать об инциденте через официальные каналы обратной связи. В Сухопутных войсках объяснили, что основанием для расследования может быть только официальное обращение.

Военного, который сообщил о взяточничестве в ТЦК, призвали предоставить информацию о дате, месте и причастных к инциденту лиц и заверили, что это позволит оперативно проверить факты и принять меры.

В Сухопутных войсках также рассказали, что для борьбы со взяточничеством проводят регулярные внутренние проверки, внедряют цифровые инструменты вроде "Оберега" для минимизации человеческого фактора, проводят тренинги для военнослужащих ТЦК по этике и антикоррупционному поведению, развивают рекрутинг и запускают горячие линии для оперативного реагирования на случаи коррупции. Все выявленные факты взяточничества, по словам пресс-службы ведомства, передают Национальной полиции, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

"Причастные к коррупции военнослужащие или работники ТЦК немедленно увольняются. Информация о выявленных фактах коррупционных действий обнародуется, чтобы восстановить доверие общества", — написали представители Сухопутных войск.

Командир разведывательного взвода 28 бригады ВСУ с ником Ротан Крымский 7 сентября пожаловался в соцсетях, что у его знакомого военнообязанного сотрудники ТЦК в Киеве якобы требовали 8 тысяч долларов за разрешение мобилизоваться через рекрутинговый центр бригады, а также предлагали отпустить домой за 30 тысяч долларов, но без гарантий что на следующий день его не "поймают" снова.

Напомним, представитель Минобороны Орест Дрималовский 6 сентября объяснял, что запрещается работникам ТЦК при использовании бодикамер. По его словам, сотрудники территориальных центров во время "рейдов" должны вести видеофиксацию непрерывно и предупреждать об этом в начале разговора с военнообязанными.