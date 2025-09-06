Что запрещается работникам ТЦК при использовании бодикамер: в Минобороны рассказали (видео)
С 1 сентября военнослужащие территориальных центров комплектации и социальной поддержки, которые работают в группах оповещения населения, должны использовать нагрудные видеокамеры.
Во время "рейдов" работники ТЦК и СП будут осуществлять непрерывную видеофиксацию и должны предупреждать об этом еще в начале разговора, сообщил представитель Минобороны Орест Дрималовский.
Участникам группы оповещения, напомнил он, строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.
Видеоматериалы будут храниться на централизованном защищенном сервере, который будет администрировать военная служба правопорядка.
Использование бодикамер будет способствовать дисциплинированию всех участников процесса, как представителей ТЦК и СП, так и граждан, отметил представитель оборонного ведомства. В случае возникновения конфликтов или провокаций записи, отметил Орест Дрималовский, станут объективным источником информации.
Напомним, Фокус писал, как бодикамеры изменят процесс вручения повесток в Украине. Эта норма была утверждена еще в прошлом году, но не выполнялась.
Ранее в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета. Как выяснилось, подавляющее большинство сообщений о неправомерной деятельности сотрудников ТЦК и СП оказалась ложной или манипулятивной.
Также мы писали, что во время рабочей поездки в Запорожскую область министра обороны Украины Дениса Шмыгаля остановила группа оповещения местного ТЦК.