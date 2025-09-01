"Оказались фейками и манипуляциями": в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета

В августе 2025 года 91% из всех сообщений о неправомерной деятельности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки оказались фейками и манипуляциями.

Реальные основания, в которых были признаки неправомерной деятельности ТЦК, зафиксированы лишь в 9% случаев, сообщило командование Сухопутных войск.

"В августе 198 из 218 инцидентов (91%) связанных с ТЦК оказались фейками и манипуляциями. Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках уточнили, что только 20 случаев (9%) подтвердились и имели под собой реальные основания. После осуществленных проверок было:

2 человека отстранены от исполнения обязанностей;

2 человека привлечены к дисциплинарной ответственности;

16 служебных расследований продолжаются.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", — отметили в Сухопутных войсках.

Отчет о проверке деятельности работы ТЦК в августе 2025 года Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

