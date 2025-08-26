"Почти в окопе": украинского певца Кварту мобилизовал ТЦК (видео)

Украинский певец Александр Кварта присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас артист проходит обучение, поэтому обратился к своим поклонникам.

Related video

Исполнитель опубликовал в своем Instagram обращение, в котором предстал в военной форме и сообщил, что уже находится на учениях. Кварта напомнил о недавно закрытом сборе, отметив, что "из соображений ТЦК" стал полезнее своей единицей в рядах армии — "не перекрывая сборы волонтерские, а с автоматом в руках".

Александра Кварту мобилизовали

"Всем моим подписчикам желаю как можно быстрее мирного неба. А я буду поддерживать вас уже из рядов Вооруженных сил Украины. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям — я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни. Слава Украине!" — заявил артист.

Подписчики музыканта пожелали ему беречь себя на защите Украины:

"Александр, я не представляю вас с автоматом. Берегите себя, пусть вам Бог помогает от всякого зла".

"Берегите себя".

"Вы невероятный. Божьего благословения Вам, Уважаемый наш Защитник. Верим, что Вы научите рашистов своему танцу и пусть скоренько танцуют с нашей земли".

Кто такой Александр Кварта

Мобилизованный исполнитель в свое время участвовал в проекте "Караоке на Майдане", а затем в шоу "Україна має талант". В частности, он выступал на национальном отборе на Евровидение.

Артист некоторое время жил в России, но вернулся в Украину. Его песни в основном имеют веселый, праздничный характер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Святослав Вакарчук, который имеет звание офицера морально-психологического обеспечения, признался, куда сразу же идет его заработная плата за службу в ВСУ.