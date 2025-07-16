"Сложно физически и морально": жестко мобилизованный Ломакин рассказал о своей службе в ВСУ

Украинский певец Никита Ломакин, которого принудительно мобилизовали, рассказал, как прошла его общевойсковая подготовка в ВСУ. Он признался, что было сложно, но он доверился судьбе и людям.

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Никита Ломакин сообщил о завершении общевойсковой подготовки и поделился эмоциональными впечатлениями от пережитого опыта. В заметке в Instagram певец признался, что боялся измениться и потерять себя, но смог сохранить внутреннее "я", пройдя сложные испытания.

"Мне было сложно физически и морально, сложно держать свою психику в балансе. Но я все же доверился судьбе и людям", — признался артист.

Он поблагодарил инструкторов и собратьев, которые поддерживали и с пониманием относились к его состоянию.

Певец прошел обучение по тактике, стрельбе, минной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и использованию укрытий. Среди навыков, которые больше всего его поразили, — работа радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и подготовка к угрозам со стороны дронов.

"Нас учили выживать. Готовили к испытаниям, с которыми не герои не справятся", — отметил он.

Музыкант отметил, что только тот, кто побывал на войне, может по-настоящему понять, чем живет военный. Гражданским, по его словам, часто трудно почувствовать глубину тех изменений, которые проходит человек на передовой.

В конце сообщения он поделился мечтой о мире и призвал общество к единству, взаимному уважению и постоянной поддержке Вооруженных сил:

"Нет времени на отдых, потому что враг не спит. Военным нужна бесконечная поддержка со всех сторон. Пожалуйста, берегите себя и будущее нашей страны".

Никиту Ломакина мобилизовали

После длительного отсутствия певец появился в соцсетях в начале июня 2025 года. Никита Ломакин сообщил, что его мобилизовали. Артист признался, что был "разочарован в человечности" и пережил психологический стресс.

"Меня мобилизовали достаточно жестко, как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного", — рассказал он тогда.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Никита Ломакин рассказал о сложном периоде, который ему пришлось пережить после мобилизации. В результате этого музыкант даже оказался в госпитале.