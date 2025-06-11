"Посеяло во мне страх": известного певца госпитализировали после мобилизации (видео)

Украинский певец Никита Ломакин рассказал о сложном периоде, который ему пришлось пережить после мобилизации. В результате этого музыкант даже оказался в госпитале.

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Об этом мобилизованный артист рассказал в Instagram.

Никита Ломакин

Резкая смена привычного ритма жизни, постоянное напряжение и полное отсутствие творческой реализации — все это сильно ударило по здоровью Ломакина. В конце концов, исполнитель оказался в госпитале с диагнозом "бронхит".

"Искусство — лечит, страх — разрушает. Думал об этом, когда снова пел. Голос был хриплый, потому что я не пел больше месяца, болел бронхитом, много курил и нервничал. Смена обстановки — мобилизация, воинская часть, а затем БОВП посеяло во мне страх. И это привело меня в госпиталь — бронхит, температура", — рассказал он.

После лечения Никита Ломакин вернулся на службу, где его ждал неожиданный момент — в часть пришел военный оркестр. Мобилизованному артисту предложили спеть: он исполнил народную песню "Чорнобривці".

"И когда я взял в руки микрофон, то сразу расслабился и сфокусировался на смысле прекрасной песни и на побратимах, для которых мой голос может стать проводником к чувствам и воспоминаниям о самом дорогом — о матери, о доме, по которому каждый из нас скучает", — признался Ломакин.

Более того, этот момент стал для певца не просто возвращением к музыке, а настоящим этапом внутреннего исцеления.

"Страх привел меня в госпиталь, а песня восстановила мои силы и помогла восстановиться моим собратьям", — отметил артист.

Никиту Ломакина мобилизовали

Никита Ломакин — украинский певец, который получил известность благодаря талант-шоу, после чего продолжил музыкальную карьеру. В июне 2025 года исполнитель сообщил в Instagram, что его жестко мобилизовали в ВСУ. Он признался, что был "разочарован в человечности" и пережил психологический стресс.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Многократная чемпионка Украины, чемпионка мира среди юниоров, легкоатлетка Алина Шух вступила в ряды Национальной гвардии.

Военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов присоединился к Национальной гвардии, вступив в состав 13-й бригады "Хартия".

Кроме того, украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ.