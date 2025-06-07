Никогда не чувствовала себя так на своем месте: чемпионка мира мобилизовалась в Нацгвардию

Многократная чемпионка Украины, чемпионка мира среди юниоров, легкоатлетка Алина Шух вступила в ряды Национальной гвардии. Она помогает адаптироваться бойцам "Иностранного легиона".

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Об изменениях в своей жизни бывшая спортсменка и тренер сообщила в соцсетях.

По ее словам, от ТЦК до оформления документов прошло 2,5 месяца. За это время она пережила разрыв мышцы, операцию, курс молодого бойца и многое другое. В конце концов, сейчас она получила совершенно новую жизнь, полную смыслов, искренности, эмоций и людей.

Алина Шух Фото: facebook.com/alina.shyh.1

"За несколько лет большой войны я сделала все, что могла со стороны гражданской жизни. Волонтерский центр, международные выступления и интервью западным СМИ для привлечения внимания, волонтерские инициативы для украинцев, финансовая грамотность для военных, ветеранов и их семей. Для меня пришло время покидать тыл и идти на фронт", — поделилась Шух.

Чемпионка мира 2018 года среди юниоров в метании копья сообщила, что сейчас служит в 13-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия".

"Работаю с англоязычными ребятами из 15 стран, которые пришли воевать за нашу Украину. Помогаю на всех уровнях — от рекрутинга и подготовки в быту до отправки на миссию. Никогда не чувствовала себя так на своем месте. Никогда так много искренне не смеялась. Никогда не видела, что столько людей могут работать так много, серьезно и целенаправленно. Каждый день сегодня стоит сотни мирных дней", — написала она.

В "Хартии" Алина получила позывной "Саматра".

Напомним, на соревнованиях в Египте украинские спортсменки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались пожать руки россиянкам, которые выступали в "нейтральном" статусе.

Также Фокус писал, что на Олимпиаде в Париже украинку заставили закрасить часть надписи "I am Ukrainian". Дизайн изображения на каноэ Анастасия Рыбачок разработала самостоятельно, вложив в него контекст важнейшей самоидентичности и украинской несокрушимости.