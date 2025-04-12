Украинские синхронистки отказались фотографироваться с "нейтральными" россиянками на Кубке мира
Во время церемонии награждения украинки покинули пьедестал почета, проигнорировав совместное фото призерок. И не пожали руки россиянкам, которые выступали, как "нейтральные".
Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины в Facebook.
Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с "нейтральными" спортсменками во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.
Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Египте.
За выступление под названием "Драматическое время" они получили от судей 261.6125 балла и уступили лишь "нейтральным" соперницам — атлеткам с российским паспортом Марии Дорошко и Татьяне Гайдай.
Когда пришло время фотографироваться на пьедестале почета, украинки ушли и отказались фотографироваться со своими "нейтральными" соперницами.
В первый соревновательный день Кубка мира по синхронному плаванию в египетском Сома-Бее украинки завоевали две серебряные медали:
- Дарья Мошинская (соло, техническая программа).
- Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (дуэт, техническая программа).
Мошинская и Шмонина дебютировали на этапах Кубка мира в прошлом году. Также девушки завоевали золото и серебро на чемпионате мира среди юниоров.
Напомним, недавно стало известно, что украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов из Донецка заявил о смене гражданства на российское.