Украинские синхронистки отказались фотографироваться с "нейтральными" россиянками на Кубке мира

Во время церемонии награждения украинки покинули пьедестал почета, проигнорировав совместное фото призерок. И не пожали руки россиянкам, которые выступали, как "нейтральные".

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Об этом сообщили на официальной странице Федерации синхронного плавания Украины в Facebook.

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия с россиянками

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с "нейтральными" спортсменками во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.

Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская завоевали серебро в технической программе дуэтов на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Египте.

За выступление под названием "Драматическое время" они получили от судей 261.6125 балла и уступили лишь "нейтральным" соперницам — атлеткам с российским паспортом Марии Дорошко и Татьяне Гайдай.

Когда пришло время фотографироваться на пьедестале почета, украинки ушли и отказались фотографироваться со своими "нейтральными" соперницами.

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия с россиянками Фото: Ukrainian synchronized swimming/Facebook

В первый соревновательный день Кубка мира по синхронному плаванию в египетском Сома-Бее украинки завоевали две серебряные медали:

Дарья Мошинская (соло, техническая программа).

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина (дуэт, техническая программа).

Мошинская и Шмонина дебютировали на этапах Кубка мира в прошлом году. Также девушки завоевали золото и серебро на чемпионате мира среди юниоров.

Напомним, недавно стало известно, что украинский боец UFC в полутяжелом весе Никита Крылов из Донецка заявил о смене гражданства на российское.