Українські синхроністки відмовилися фотографуватись із "нейтральними"росіянками на Кубку світу

Під час церемонії нагородження українки покинули п'єдестал пошани, проігнорувавши спільне фото призерок. Та не потиснули руки росіянкам, які виступали, як "нейтральні".

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Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації синхронного плавання України у Facebook.

Дар'я Мошинська й Анастасія Шмоніна відмовилися від потискання рук із росіянками

Українки Дар'я Мошинська й Анастасія Шмоніна відмовилися від потискання рук і спільного фото з "нейтральними" спортсменками під час церемонії нагородження на етапі Кубка світу в Єгипті.

Анастасія Шмоніна та Дар'я Мошинська здобули срібло в технічній програмі дуетів на етапі Кубка світу з артистичного плавання в Єгипті.

За виступ під назвою "Драматичний час" вони здобули від суддів 261.6125 бали й поступилися лише "нейтральним" суперницям – атлеткам з російським паспортом Марії Дорошко та Тетяні Гайдай.

Коли настав час фотографуватись на п'єдесталі пошани, українки пішли та відмовились фотографуватись із своїми "нейтральними" суперницями.

Дар'я Мошинська й Анастасія Шмоніна відмовилися від потискання рук із росіянками Фото: Ukrainian synchronized swimming/Facebook

У перший змагальний день Кубка світу з синхронного плавання в єгипетському Сома-Беї українки вибороли дві срібні медалі:

Дар'я Мошинська (соло, технічна програма).

Дар'я Мошинська і Анастасія Шмоніна (дует, технічна програма).

Мошинська і Шмоніна дебютували на етапах Кубка світу минулого року. Також дівчата завоювали золото і срібло на чемпіонаті світу серед юніорів.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що український боєць UFC у напівважкій вазі Микита Крилов з Донецька заявив про зміну громадняства на російське.