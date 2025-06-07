Ніколи не відчувала себе так на своєму місці: чемпіонка світу мобілізувалася до Нацгвардії

Багаторазова чемпіонка України, чемпіонка світу серед юніорів, легкоатлетка Аліна Шух вступила до лав Національної гвардії. Вона допомагає адаптуватися бійцям "Іноземного легіону".

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Про зміни у своєму житті колишня спортсменка та тренерка повідомила у соцмережах.

За її словами, від ТЦК до оформлення документів пройшло 2,5 місяці. За цей час вона пережила розрив м'яза, операцію, курс молодого бійця та багато чого іншого. Врешті решт, наразі вона отримала абсолютно нове життя, повне смислів, щирості, емоцій та людей.

Аліна Шух Фото: facebook.com/alina.shyh.1

"За кілька років великої війни я зробила все, що могла з боку цивільного життя. Волонтерський центр, міжнародні виступи та інтерв'ю західним ЗМІ для привернення уваги, волонтерські ініціативи для українців, фінансова грамотність для військових, ветеранів та їхніх родин. Для мене настав час залишати тил і йти на фронт", – поділилася Шух.

Чемпіонка світу 2018 року серед юніорів у метанні списа повідомила, що наразі служить в 13-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії "Хартія".

"Працюю з англомовними хлопцями з 15 країн, які прийшли воювати за нашу Україну. Допомагаю на всіх рівнях – від рекрутингу та підготовки до побуту до відправки на місію. Ніколи не відчувала себе так на своєму місці. Ніколи так багато щиро не сміялася. Ніколи не бачила, що стільки людей можуть працювати так багато, серйозно і цілеспрямовано. Кожен день сьогодні вартий сотні мирних днів", — написала вона.

У "Хартії" Аліна отримала позивний "Саматра".

Нагадаємо, на змаганнях в Єгипті українські спортсменки Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовилися потиснути руки росіянкам, які виступали у "нейтральному" статусі.

Також Фокус писав, що на Олімпіаді у Парижі українку змусили зафарбувати частину напису "I am Ukrainian". Дизайн зображення на каное Анастасія Рибачок розробила самостійно, вклавши в нього контекст надважливої самоідентичності та української незламності.