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Стиль життя

"Жорстко мобілізували": відомий український співак написав, що розчарований у людяності

Нікіта Ломакін мобілізований
Фото: Instagram | Нікіта Ломакін потрапив у ЗСУ

Відомий український виконавець Нікіта Ломакін, який дійшов до фіналу четвертого сезону телешоу "Х-фактор" на каналі СТБ, заявив про залучення до лав Збройних сил України.

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Про це артист повідомив 3 червня у своєму Instagram.

"Напевно, ви гадали, куди я пропав на такий довгий час, чому не співаю, не виступаю і не продовжую навчати співу. Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого й побаченого. Тепер я спостерігаю з середини, що війна накоїла в душах та думках людей", — розповів він про складний досвід.

Ломакін потрапив до лав ЗСУ Fullscreen
Ломакін розповів про травматичний досвід мобілізації
Фото: Instagram

Тримає себе в руках

Нікіта поділився, що пережиті ситуації ледь не зламали його, проте він продовжує тримати себе в руках й зберігає віру в людську душу.

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"У таких умовах складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію. Але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати. Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в існуючих умовах. Я буду триматися і далі, залишаючись перш за все людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість. Я знаю, що мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються що я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього", — додав музикант.

Музикант Нікіта Ломакін був мобілізований Fullscreen
Музикант не втрачає повагу до людської душі
Фото: Instagram

Ломакін не розкрив деталей щодо точних дат та місця свого призову. Останній пост на його сторінці з'явився 26 березня 2025 року.

Заклик до аудиторії

Артист також пообіцяв періодично з'являтися в соцмережах, щоб ділитися своїми роздумами з підписниками.

"Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть. Відчувайте біль, якщо вона приходить. Страждання вкажуть вам на те, за що ви боролись, і Бог дасть вам сил жити якщо ваші наміри — не порожні слова. Обіймаю і люблю кожного. Тримайтесь, світлі душі", — підсумував виконавець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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