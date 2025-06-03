"Не бояться бумеранга": Ірма Вітовська відреагувала на новини про свою смерть

50-річна заслужена артистка України, актриса театру і кіно Ірма Вітовська розвіяла чутки про свою смерть, які з'явилися після фейкової публікації в соцмережах.

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Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

Вітовська опублікувала скрін повідомлення, де повідомляється, що вона "померла сьогодні". На знімку — її фотографія та роки народження і "смерті".

"5 українських зірок, які пішли з життя сьогодні", — свідчить напис у кадрі.

У мережі написали, що Ірма Вітовська померла Фото: Скриншот

Актриса червоними літерами написала на скріншоті слово "фейк" і висловила обурення з приводу подібних публікацій.

"От скажіть, якими треба бути нелюдами, щоб публікувати подібне. Я то переживу, але в мене є батьки, друзі, старенькі родичі. Якби з них хтось отримав удар від такої новини? І не бояться ж бумеранга, скоти", — написала авторка поста.

У коментарях Ірму підтримали користувачі, які не менше за неї обурені подібними новинами. Серед тих, хто написав слова підтримки, були Анжеліка Рудницька, Олександр Залевський, Мар'яна Савка та інші знаменитості.

"От виродки. Слів немає. Ірма, дорога, їм воздасться", "Бажаємо міцного здоров'я, щасливих і довгих років життя!", "Цієї гидоти в соцмережах розвелося море. А ти переживеш їх усіх", "Живи 100 років на зло ворогам", "Як їх ще не закрили? Щотижня вони когось "ховають", гниди", "Ірма, це до довгого і щасливого життя", "Довголіття тобі, Ірмочка, а горбатих могила виправить", — пишуть під публікацією.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, як Ірма Вітовська прокоментувала позицію старшої доньки Ольги Сумської, Антоніни Паперної, яка мешкає в Москві.