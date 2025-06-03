"Не боятся бумеранга": Ирма Витовская отреагировала на новости о своей смерти

50-летняя заслуженная артистка Украины, актриса театра и кино Ирма Витовская развеяла слухи о своей смерти, которые появились после фейковой публикации в соцсетях.

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Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Витовская опубликовала скрин сообщения, где сообщается, что она "умерла сегодня". На снимке — ее фотография и годы рождения и "смерти".

"5 украинских звезд, которые ушли из жизни сегодня", — гласит надпись в кадре.

В сети написали, что Ирма Витовская умерла Фото: Скриншот

Актриса красными буквами написала на скриншоте слово "фейк" и выразила возмущение по поводу подобных публикаций.

"Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное. Я то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники. Если бы из них кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", — написала автор поста.

В комментариях Ирму поддержали пользователи, которые не меньше нее возмущены подобными новостями. Среди тех, кто написал слова поддержки, были Анжелика Рудницкая, Александр Залевский, Марьяна Савка и другие знаменитости.

"Вот уроды. Слов нет. Ирма, дорогая, им воздастся", "Желаем крепкого здоровья, счастливых и долгих лет жизни!", "Этой мерзости в соцсетях развелось море. А ты переживешь их всех", "Живи 100 лет назло врагам", "Как их еще не закрыли? Каждую неделю они кого-то "хоронят", гниды", "Ирма, это к долгой и счастливой жизни", "Долголетия тебе, Ирмочка, а горбатых могила исправит", — пишут под публикацией.

Ранее Фокус писал, что:

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