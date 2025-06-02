"Моє серце зайняте": Гвоздьова вперше прокоментувала своє розлучення (фото, відео)
Українська хореографка Ілона Гвоздьова зізналася, що справді подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Ба більше, таке в їхніх стосунках уже не вперше.
Танцівниця дала коментар програмі "Ранок у великому місті".
Гвоздьова зізналась, що стрес та втома спровокували її рішення.
"Причин багато: стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забирала. Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар", — зазначила знаменитість.
Ба більше, Гвоздьова наголосила, що наразі її серце зайняте, показавши обручку на пальці. Судячи з усього, пара працює над своїми стосунками наразі.
"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", — зазначила танцівниця.
А в коментарі "Люкс ФМ" зірка запевнила, що вони з Іваном Хомячуком досі живуть разом, виховуючи двох спільних дітей.
"У нас були проблемні моменти, як і у кожної сім'ї. Ми така собі італійська сім'я, не зважаючи на те, що ми живемо в Україні. Йому зі мною точно не сумно. Звичайно, всі живемо разом, снідаємо, вечеряємо та навіть цілуємося на побаченнях. Все добре", — зазначила хореографка.
Ілона додала, що їй допомагають медитації, книжки та діти.
"Скандалів нема й діти не знають про це", — наголосила знаменитість.
Розлучення Ілони Гвоздьової
Нещодавно на сайті з реєстрами судових справ зʼявилася інформація про розлучення Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука, а позивачкою стала саме танцюристка. Заяву було отримано 19 березня. А розгляд справи заплановано на 4 липня.
У серпні 2024 року Ілона Гвоздьова і Іван Хомячук якраз відсвяткували 10 років у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей, дев’ятирічну Рію і чотирирічного Домініка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- у День вишиванки 2025 Ілона Гвоздьова здивувала підписників, показавши свою сімʼю в повному складі після новин про розлучення з Іваном Хомячуком за кілька днів до цього.
- акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком "у звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного".
Крім того, Ілона Гвоздьова показала серій фотографій, на яких показала свою восьмирічну доньку Рію.