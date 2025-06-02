"Моє серце зайняте": Гвоздьова вперше прокоментувала своє розлучення (фото, відео)

Українська хореографка Ілона Гвоздьова зізналася, що справді подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Ба більше, таке в їхніх стосунках уже не вперше.

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Ілона Гвоздьова підтвердила новини про розлучення

Гвоздьова зізналась, що стрес та втома спровокували її рішення.

"Причин багато: стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забирала. Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар", — зазначила знаменитість.

Ілона Гвоздьова з чоловіком Фото: ilonagvozdeva/instagram

Ба більше, Гвоздьова наголосила, що наразі її серце зайняте, показавши обручку на пальці. Судячи з усього, пара працює над своїми стосунками наразі.

"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", — зазначила танцівниця.

А в коментарі "Люкс ФМ" зірка запевнила, що вони з Іваном Хомячуком досі живуть разом, виховуючи двох спільних дітей.

"У нас були проблемні моменти, як і у кожної сім'ї. Ми така собі італійська сім'я, не зважаючи на те, що ми живемо в Україні. Йому зі мною точно не сумно. Звичайно, всі живемо разом, снідаємо, вечеряємо та навіть цілуємося на побаченнях. Все добре", — зазначила хореографка.

Ілона додала, що їй допомагають медитації, книжки та діти.

"Скандалів нема й діти не знають про це", — наголосила знаменитість.

Розлучення Ілони Гвоздьової

Нещодавно на сайті з реєстрами судових справ зʼявилася інформація про розлучення Ілони Гвоздьової та Івана Хомячука, а позивачкою стала саме танцюристка. Заяву було отримано 19 березня. А розгляд справи заплановано на 4 липня.

У серпні 2024 року Ілона Гвоздьова і Іван Хомячук якраз відсвяткували 10 років у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей, дев’ятирічну Рію і чотирирічного Домініка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

у День вишиванки 2025 Ілона Гвоздьова здивувала підписників, показавши свою сімʼю в повному складі після новин про розлучення з Іваном Хомячуком за кілька днів до цього.

акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком, актором-військовим Андрієм Федінчиком "у звʼязку з різними поглядами на життя, відсутністю взаєморозуміння та втратою почуття один до одного".

Крім того, Ілона Гвоздьова показала серій фотографій, на яких показала свою восьмирічну доньку Рію.