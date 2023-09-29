Ілона Гвоздьова показала доньку, яка підросла (фото)

Ілона та її донька Валерія — справжні подружки, незважаючи на різницю у віці.

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35-річна українська танцівниця, хореографка, педагогиня і переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова поділилася в Instagram серією фотографій, на яких показала свою восьмирічну доньку Рію. Повне ім'я дівчинки Валерія, і батьки вважають за краще називати її або так, або Рія, оскільки на Леру дівчинка не реагує. Про це колись розповідала сама Ілона.

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На опублікованих знімках мама і дочка позують на терасі ресторану. Вони по черзі фотографують одна одну і роблять спільне селфі.

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"Обожнюю тебе моя @khomyachyk.riya. Тобі 8, мені 35, але нам завжди є про що поговорити, знімати Tik-Tok, цікаво удвох ходити на shopping, робити один одному make up і нервувати тата", — підписала пост Гвоздьова.

Батьком дівчинки є чоловік танцівниці, бізнесмен Іван Хом'ячук, з яким Ілона вже багато років разом. 14 серпня зірка опублікувала пост, присвячений дев'ятій річниці шлюбу і 14-ій річниці стосунків, показавши кадри зі свого весілля. Про чоловіка вона відгукується з непідробною любов'ю і ніжністю.

"Багато всього було за ці роки, і єдине, що залишається незмінним, — це наш вогник 🔥 любові, деколи він палає шаленим вогнем, деколи тліє тихенько, але все одно горить і гріє нас! Люблю тебе і бажаю нам дожити до тих років, коли ми будемо сидіти удвох, тримаючи один одного за руку, на нашій літній терасі, дивитися, як сідає сонце, а позаду нас наші діти й онуки! Ти мій скарб і все інше неважливо!" — написала вона.

Крім доньки, у подружжя підростає син Домінік, якому в жовтні виповниться три роки.

Раніше Фокус писав про те, що Гвоздьова повідомила про свій намір збільшити груди .