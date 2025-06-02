"Мое сердце занято": Гвоздева впервые прокомментировала свой развод (фото, видео)

Украинская хореограф Илона Гвоздева призналась, что действительно подала на развод со своим мужем Иваном Хомячуком. Более того, такое в их отношениях уже не впервые.

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Илона Гвоздева подтвердила новости о разводе

Гвоздева призналась, что стресс и усталость спровоцировали ее решение.

"Причин много: стресс, усталость, переутомление. Оно сказывается для всех. Заявление обратно не забирала. Я не знаю, кто слил, потому что я не делаю на таком пиар", — отметила знаменитость.

Илона Гвоздева с мужем Фото: ilonagvozdeva/instagram

Более того, Гвоздева отметила, что сейчас ее сердце занято, показав кольцо на пальце. Судя по всему, пара работает над своими отношениями сейчас.

"Я вам могу сказать только одно: кольцо до сих пор на руке. Мое сердце занято, а все остальное мы оставим за кадром", — отметила танцовщица.

А в комментарии "Люкс ФМ" звезда заверила, что они с Иваном Хомячуком до сих пор живут вместе, воспитывая двух общих детей.

"У нас были проблемные моменты, как и у каждой семьи. Мы такая себе итальянская семья, несмотря на то, что мы живем в Украине. Ему со мной точно не скучно. Конечно, все живем вместе, завтракаем, ужинаем и даже целуемся на свиданиях. Все хорошо", — отметила хореограф.

Илона добавила, что ей помогают медитации, книги и дети.

"Скандалов нет и дети не знают об этом", — подчеркнула знаменитость.

Развод Илоны Гвоздевой

Недавно на сайте с реестрами судебных дел появилась информация о разводе Илоны Гвоздевой и Ивана Хомячука, а истицей стала именно танцовщица. Заявление было получено 19 марта. А рассмотрение дела запланировано на 4 июля.

В августе 2024 года Илона Гвоздева и Иван Хомячук как раз отпраздновали 10 лет в браке. Звездная пара воспитывает двоих детей, девятилетнюю Рию и четырехлетнего Доминика.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

в День вышиванки 2025 Илона Гвоздева удивила подписчиков, показав свою семью в полном составе после новостей о разводе с Иваном Хомячуком за несколько дней до этого.

актриса Наталка Денисенко официально развелась с мужем, актером-военным Андреем Фединчиком "в связи с разными взглядами на жизнь, отсутствием взаимопонимания и потерей чувства друг к другу".

Кроме того, Илона Гвоздева показала серий фотографий, на которых показала свою восьмилетнюю дочь Рию.