Илона Гвоздева разводится с мужем после 10 лет брака (фото)

Украинская хореограф Илона Гвоздева разводится со своим мужем Иваном Хомячуком после десяти лет брака. Пара воспитывает двоих детей.

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Об этом стало известно из реестра рассмотрения судебных дел.

На сайте указано, что истицей стала именно Илона Гвоздева (Хомячук). Заявление танцовщицы было получено 19 марта. А рассмотрение дела запланировано на 4 июля.

Илона Гвоздева разводится с мужем Фото: скріншот

Как отмечает издание Tabloid, это не первый раз, когда Гвоздева подает на развод. В реестрах уже есть заявление, датированное 2017-м годом, однако дело было оставлено без рассмотрения. Судя по всему, тогда пара решила не разводиться.

В августе 2024 года Илона Гвоздева и Иван Хомячук как раз отпраздновали 11 лет в браке. Звездная пара воспитывает двоих детей, девятилетнюю Рию и четырехлетнего Доминика. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

Илона Гвоздева с семьей

Сама Илона Гвоздева пока не комментировала новости в медиа. Она давно не публиковала контент с мужем. В свое время танцовщица говорила, что во время войны они с Иваном Хомячуком стали чаще переживать семейные кризисы. Впрочем, они успешно преодолевали трудности и сумели уберечь брак.

"Конечно, как и в большинстве семей. Главное, что они (семейные кризисы, — ред.) делали нас сильнее, все потому, что чувства и обязанности держат. Семья — это ответственная работа. Иногда хотелось все бросить, но надо наоборот — сделать все возможное, чтобы уберечь брак. Потому что разрушать — не строить", — признавалась тогда Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем Фото: скріншот

Напомним, актер-воин Дмитрий Линартович рассказал, что развелся с женой. Сейчас его бывшая избранница с сыновьями находится за границей.

Также Фокус писал о том, что актриса Наталья Денисенко на фоне развода с актером-военным Андреем Фединчиком спровоцировала слухи о новом романе и отреагировала на них.