Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу (фото)

Українська хореографка Ілона Гвоздьова розлучається зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком після десяти років шлюбу. Пара виховує двох дітей.

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Про це стало відомо з реєстру розгляду судових справ.

На сайті зазначено, що позивачкою стала саме Ілона Гвоздьова (Хомячук). Заяву танцівниці було отримано 19 березня. А розгляд справи заплановано на 4 липня.

Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком Фото: Скріншот

Як зазначає видання Tabloid, це не вперше, коли Гвоздьова подає на розлучення. У реєстрах вже є заява, датована 2017-м роком, проте справа була залишена без розгляду. Судячи з усього, тоді пара вирішила не розлучатися.

У серпні 2024 року Ілона Гвоздьова і Іван Хомячук якраз відсвяткували 11 років у шлюбі. Зіркова пара виховує двох дітей, дев’ятирічну Рію і чотирирічного Домініка. Восени 2022 року подружжя повінчалося.

Ілона Гвоздьова з родиною

Сама Ілона Гвоздьова наразі не коментувала новини в медіа. Вона давно не публікувала контент з чоловіком. Свого часу танцівниця говорила, що під час війни вони з Іваном Хомячуком стали частіше переживати сімейні кризи. Втім, вони успішно долали труднощі та зуміли вберегти шлюб.

"Звичайно, як і в більшості сімей. Головне, що вони (сімейні кризи, — ред.) робили нас сильнішими, все тому, що почуття і обов'язки тримають. Сім'я – це відповідальна робота. Інколи хотілося все кинути, але треба навпаки – зробити все можливе, щоб вберегти шлюб. Бо руйнувати – не будувати", — зізнавалася тоді Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком Фото: Скріншот

Нагадаємо, актор-воїн Дмитро Лінартович розповів, що розлучився з дружиною. Наразі його колишня обраниця із синами перебуває за кордоном.

Також Фокус писав про те, що акторка Наталка Денисенко на фоні розлучення з актором-військовим Андрієм Федінчиком спровокувала чутки про новий роман та відреагувала на них.