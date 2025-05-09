Відомий актор-військовий зізнався, що розлучився з дружиною під час війни (фото)

Відомий український актор-військовий Дмитро Лінартович розповів, що розлучився з дружиною. Наразі ж його родина перебуває за океаном.

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Про це пише Oboz.ua.

Пара вирішила розірватися шлюб під час повномасштабної війни. Воїн ЗСУ зізнався, що його ексдружина із синами на початку великої війни перебувала в Україні. Втім, згодом родина виїхала за кордон, а наразі перебуває навіть за океаном.

"Так сталося, що з дружиною ми розлучилися. Вона з синами нині мешкає за океаном. У перший день вторгнення відвіз їх до Богуслава. Там, як і по всій Україні на той час, було непросто – прильоти, стрес. Люди почали рухатися далі. Вона мені: "Дімо, як думаєш?". Кажу: "Що тобі інтуїція підказує? Жінки добре відчувають". І вони поїхали до Польщі. Потім – до Італії, згодом – знову перебралися. І ухвалили з дружиною спільне рішення, що ми вже не пара", — розповів Лінартович.

Дмитро Лінартович

Попри розрив, актор-військовий з повагою ставиться до колишньої обраниці та вдячний їй за спільних дітей. Дмитро підтримує зв'язок із синами. Коли вони приїдуть до України, то батько розповість їм усе, що тут відбувалося, аби ті були в контексті подій.

Дмитро Лінартович

"Діти залишаються моїми синами. Коли приїдуть до України, обов'язково візьму за руку, поводжу, розкажу. Я ними опікуюсь, допомагаю, виходжу на зв'язок. Мої сини – два козаки. Я люблю їх, з повагою ставлюся до своєї колишньої дружини, дякую, що подарувала мені прекрасних дітей. Просто що прикрашати: вона – там, я – тут. Зараз живу один", — розповів Лінартович.

Хто такий Дмитро Лінартович

Дмитро Лінартович – заслужений артист України, актор театру, кіно і дубляжу. Ще у 2015 році він брав участь в АТО. З перших днів великої війни РФ проти України актор став до лав тероборони. Пізніше Дмитро підписав контракт, пройшов відбір у десантно-штурмові війська. Воював на Херсонському напрямку, у районі Бахмута на Донеччині.

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