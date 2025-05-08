Кінець війни Кондратюка і Козловського: артист заспівав "Піна коладу" українською мовою (відео)

Віталій Козловський уперше після завершення судових розборок зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком виступив із піснею "Піна колада", виконавши її українською мовою. Права на цю композицію та інші хіти йому передав Кондратюк.

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Артист представив пісню на другому музично-благодійному конкурсі "Нашебачення 2025. Повернення легенди", організованому групою Badstreet Boys.

У сторіс Козловський поділився враженнями фанатів від свого повернення і виступу.

Особливу увагу в його номері привернули не тільки візуальні ефекти, підтанцьовування і захват залу, а й зовнішній вигляд самого артиста. Віталій, який донедавна публікував фото з короткою стрижкою, раптово постав перед глядачами з довгим волоссям. Не виключено, що це — перука і відсилання до того часу, коли цю пісню було виконано вперше на початку 2000-х. Тоді виконавець носив схожу зачіску.

Віталій Козловський з'явився на сцені з довгим волоссям Фото: Скриншот

Після виступу, зустрінутого оплесками, співак звернувся до колишнього продюсера.

"Це тільки початок. А ще — я хочу подякувати від щирого серця Ігорю Кондратюку. Ігор, спасибі вам і до побачення!".

У майбутньому Козловський за прикладом "Піна колади" планує перекласти й інші свої хіти українською мовою.

6 травня Ігор Кондратюк повідомив у соцмережі, що в його розбірках із Козловським поставлено крапку. Він передав співакові права на всі пісні, які той виконував до розірвання контракту. Уже наступного дня Віталій заявив, що повертається до публіки зі старими і новими хітами.

Конфлікт Козловського і Кондратюка розгорівся після того, як у 2012-му артист вирішив припинити співпрацю з продюсером. У результаті, згідно з контрактом, усі права на пісні, які виконував Віталій Козловський, залишилися в Ігоря.

Відповідно співак не мав права після розірвання контракту виконувати їх. Попри це, він не відмовився на концертах від таких хітів як "Шекспір", "Небо плаче", "Пінаколада".

Зі свого боку Кондратюк звинуватив Козловського в порушенні авторських прав і подав на нього до суду. Суддя виніс рішення на користь продюсера і зобов'язав артиста компенсувати збитки Кондратюку.

Протягом довгих років обидві сторони обмінювалися претензіями та образами, але зараз усі питання між ними закриті.

Раніше Фокус писав, як Віталій Козловський відзначив першу річницю весілля.