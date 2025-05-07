I'll be back: Козловський підтвердив кінець розбірок із Кондратюком

Відомий український співак і учасник численних музичних проєктів Віталій Козловський підтвердив, що багаторічна суперечка між ним і його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком закінчена.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Від сьогоднішнього дня всі судові справи закриті. Всі мої старі хіти належать мені. Я вільний від Кондратюка! Дякую всім, хто вірив і чекав. I'll be back з Шекспіром (і не тільки з ним). Вже дуже скоро!" — йдеться в тексті.

Фото: Віталій Козловський

Конфлікт Кондратюка і Козловського

Ще торік співак в інтерв'ю Раміні Есхакзай розповів про конфлікт, який тривав на той момент уже понад 10 років. Продюсер і його майбутній підопічний познайомилися 2002-го на шоу "Караоке на Майдані", де брав участь Козловський. Віталій переміг у першому сезоні музичного проекту "Шанс" і став співпрацювати з Ігорем. Їхня спільна робота тривала дев'ять років.

У 2012-му артист вирішив припинити співпрацю. У результаті, згідно з контрактом, усі права на пісні, які виконував Віталій Козловський, залишилися у продюсера. Відповідно співак не мав права після розірвання контракту виконувати їх. Попри це, він не відмовився на концертах від таких хітів як "Шекспір", "Небо плаче", "Пінаколада".

Зі свого боку Кондратюк звинуватив Козловського в порушенні авторських прав і подав на нього до суду. Суддя виніс рішення на користь продюсера і зобов'язав артиста компенсувати збитки Кондратюку.

Віталій стверджував, що станом на 2024-й виплатив Кондратюку понад один мільйон гривень, але той заявив, що отримав тільки 43 тисячі.

Після вторгнення ЗС РФ Козловський мобілізувався. У 2023-му він став до лав Нацгвардії, а потім перейшов до ЗСУ. 12 жовтня 2023 року виконавець заявив, що "Кондратюк забирає його військову зарплату", але експродюсер уточнив, що 1/5 частина військової зарплати співака на його користь стягується згідно з виконавчим провадженням.

"Твою зарплату забирає виконавча служба, недотепо, за те, що ти — рецидивіст із порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше", — написав продюсер у коментарі на сторінці співака, але потім видалив його.

"Людина, яка впевнена у своїй позиції, не буде видаляти коментар", — парирував Козловський.

Фото: Віталій Козловський

У березні минулого року Віталій знову дуже різко висловився в пресі стосовно Кондратюка. Він заявив, що той ховався від армії, доки йому не виповнилося 60 років, а зараз робить усе можливе, щоб уберегти від армії своїх синів — Сергія і Данила, які призовного віку.

"Цей козел — він усе зробив для того, щоб самому не воювати, тому що переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили. Розумієте? І зараз воно, гниле, сидить і базікає різну х...рню. А якби в нього з рідних хтось воював, то він би був більш емпатичною людиною", — сказав Козловський.

6 травня 2025 року Кондратюк повідомив, що передав Козловському право на всі пісні, які співак виконував до розірвання контракту.

"Судові борги Віталієм Козловським погашені. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Справу закрито", — написав продюсер.

Раніше Фокус писав, що в жовтні минулого року Козловського перевели на інше місце служби.