Ігор Кондратюк пояснив, за що у співака Козловського забирають частину військової зарплати

Продюсер Ігор Кондратюк заявив, що на його користь згідно з виконавчим впровадженням стягується 1/5 частина військової зарплати співака.

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Скандал між співаком Віталієм Козловським і його колишнім продюсером Ігорем Кондратюком набирає обертів. Кондратюк прокоментував заяву Козловського про те, що він забирає його військову зарплатню. Про це повідомив співак, а тепер військовослужбовець, Віталій Козловський в Instagram, опублікував скріншот в Stories.

Кондратюк залишив коментар під постом Козловського, але потім його видалив. Продюсер назвав колишнього підопічного "рецидивістом із порушень авторського права".

"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти — рецидивіст із порушень авторського права. Ти напиши пост про те, чому не віддав судові борги раніше", — написав Кондратюк.

"Людина, яка впевнена у своїй позиції, не буде видаляти коментар", — відреагував співак.

Фото: Віталій Козловський

Ігор Кондратюк на сторінці в Facebook продовжив своє пояснення щодо стягнення боргів з Козловського. Він написав, що співак обманює, на його користь згідно з виконавчим впровадженням стягується 1/5 частина військової зарплати співака, а не "левова частка". І робиться це згідно із законом.

Нагадаємо, суперечка Козловського і Кондратюка триває понад 10 років. Артист виплатив уже мільйон гривень і залишилося ще два. За словами співака, борги, які він зараз віддає виникли вже після припинення співпраці з Кондратюком.