Игорь Кондратюк объяснил, за что у певца Козловского забирают часть военной зарплаты

Продюсер Игорь Кондратюк заявил, что в его пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть военной зарплаты певца.

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Скандал между певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком набирает обороты. Кондратюк прокомментировал заявление Козловского о том, что он забирает его военную зарплату. Об этом сообщил певец, а теперь военнослужащий, Виталий Козловский в Instagram, опубликовав скриншот в Stories.

Кондратюк оставил комментарий под постом Козловского, но потом его удалил. Продюсер назвал бывшего подопечного "рецидивистом по нарушениям авторского права".

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты — рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", — написал Кондратюк.

"Человек, который уверен в своей позиции, не будет удалять комментарий", — отреагировал певец.

Игорь Кондратюк на странице в Facebook продолжил свое объяснение относительно взыскания долгов с Козловского. Он написал, что певец обманывает, в его пользу согласно исполнительному производству взимается 1/5 часть военной зарплаты певца, а не "львиная доля". И делается это согласно закону.

Напомним, спор Козловского и Кондратюка длится более 10 лет. Артист выплатил уже миллион гривен и осталось еще два. По словам певца, долги, которые он сейчас отдает возникли уже после прекращения сотрудничества с Кондратюком.