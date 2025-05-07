I'll be back: Козловский подтвердил конец разборок с Кондратюком

Известный украинский певец и участник многочисленных музыкальных проектов Виталий Козловский подтвердил, что многолетний спор между ним и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком закончен.

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Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Я свободен от Кондратюка! Спасибо всем, кто и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним). Уже очень скоро!" – говорится в тексте.

Конфликт Кондратюка и Козловского

Еще в прошлом году певец в интервью Рамине Эсхакзай рассказал о конфликте, который длился на тот момент уже более 10 лет. Продюсер и его будущий подопечный познакомились в 2002-м на шоу "Караоке на Майдане", где участвовал Козловский. Виталий победил в первом сезоне музыкального проекта "Шанс" и стал сотрудничать с Игорем. Их совместная работа длилась девять лет.

В 2012-м артист решил прекратить сотрудничество. В результате, согласно контракту, все права на песни, которые исполнял Виталий Козловский, остались у продюсера. Соответственно певец не имел права после расторжения контракта исполнять их. Несмотря на это, он не отказался на концертах от таких хитов как "Шекспир", "Небо плачет", "Пинаколада".

В свою очередь Кондратюк обвинил Козловского в нарушении авторских прав и подал на него в суд. Судья вынес решение в пользу продюсера и обязал артиста компенсировать убытки Кондратюку.

Виталий утверждал, что по состоянию на 2024-й выплатил Кондратюку более одного миллиона гривен, но тот заявил, что получил только 43 тысячи.

После вторжения ВС РФ Козловский мобилизовался. В 2023-м он стал в ряды Нацгвардии, а затем перешел в ВСУ. 12 октября 2023 года исполнитель заявил, что "Кондратюк забирает его военную зарплату", но экс-продюсер уточнил, что 1/5 часть военной зарплаты певца в его пользу взимается согласно исполнительному производству.

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неуч, за то, что ты — рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше", — написал продюсер в комментарии на странице певца, но затем удалил его.

"Человек, который уверен в своей позиции, не будет удалять комментарий", — парировал Козловский.

В марте прошлого года Виталий снова очень резко высказался в прессе по поводу Кондратюка. Он заявил, что тот прятался от армии пока ему не исполнилось 60 лет, а сейчас делает все возможное, чтобы уберечь от армии своих сыновей — Сергея и Даниила, которые призывного возраста.

"Этот козел – он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили. Понимаете? И сейчас оно, гнилое, сидит и болтает разную х…рню. А если бы у него из родных кто-то воевал, то он бы был более эмпатичным человеком", — сказал Козловский.

6 мая 2025 года Кондратюк сообщил, что передал Козловскому право на все песни, которые певец исполнял до расторжения контракта.

"Судебные долги Виталием Козловским погашены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто", — написал продюсер.

Ранее Фокус писал, что в октябре прошлого года Козловского перевели на другое место службы.