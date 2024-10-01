Виталий Козловский сообщил, что его снова перевели на другое место службы

Виталий Козловский был мобилизован в армию в августе 2023 года. За более чем год службы в силах обороны и защиты Украины певец сменил уже четвертое место службы.

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39-летний украинский артист Виталий Козловский, который сейчас служит в ВСУ, сообщил, что больше не служит в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины, а проходит службу в составе 22 отдельной механизированной бригады. Об этом он рассказал у себя в заметке в Инстаграм.

Так, по словам Виталия, который начинал свой карьерный путь в армии в составе Национальной гвардии Украины, после, его перевели в ряды ВСУ, а затем в Национальном президентском оркестре Министерства обороны Украины, с весны 2024 года входит в состав 22-й отдельной механизированной бригады. Как рассказал артист, именно эта бригада участвовала в боях за Клещеевку, Андреевку, Часов Яр. Кроме этого его побратимы стали одним из первых, кто вошел в Курск.

На новом месте артист получил и новые обязанности. Как рассказал Виталий Козловский, сейчас на нем лежит две задачи.

"Сейчас командование поручило мне 2 задачи. Первая — это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Нужны Fpv дроны, пикапы, ребы... Вторая моя задача — патронат. Иными словами закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов. Моя публичность — это пока мой инструмент", — написал Козловский.

Пользуясь случаем артист также решил открыть сбор на 1 миллион, чтобы собрать на FPV дроны для 22 ОМБ.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский отреагировал на обвинения, что его сестра предательница и поддержала Россию.

Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский показал маму, которая около 25 лет живет за границей.