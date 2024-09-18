Виталий Козловский отреагировал на обвинения, что его сестра предательница и поддержала Россию

Виталий Козловский возмутился, что в СМИ спутали фото его сестры, которая живет в России, с той, муж которой служит на фронте.

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Украинский артист Виталий Козловский, который сейчас служит на фронте, возмутился обвинениями одного из украинских изданий, которое назвало его сводную сестру предательницей, поскольку она стала на сторону России в войне против Украины. Свою реакцию на новость о сестре Виталий опубликовал у себя на странице в Инстаграм.

В частности, вчера, 17 сентября, в сети появилась новость с заголовком: "Была для него "второй мамой", но предала Украину: как выглядит сводная сестра певца Виталия Козловского и что говорит об Украине".

"Уважаемые журналисты, публиковать выдумки и клевету, то легкий хлеб, но очень не профессиональный", — написал артист.

Он также опубликовал фото со сводной сестрой, которые взяло издание и пояснил, что это действительно его сестра, которую зовут Елена, но она живет во Львовской области, а ее муж сейчас служит на фронте.

Виталий Козловский о сестре Фото: Скрін Виталий Козловский о сестре Фото: Скрін Виталий Козловский о сестре Фото: Скрін Виталий Козловский о сестре Фото: Скрін

Как оказалось, редакция издания спутала фото, поскольку артист имеет двух сводных сестер, которые обе Елены, одна из которых действительно живет в России, а другая находится в Украине.

"Кинуть кликабельный заголовок и фото — то конечно быстрее, чем разобраться. Но хотя бы не ленитесь обращаться в пресс-службу, чтобы не выглядеть непрофессионально и не поливать грязью безосновательно", — отреагировал Козловский.

В результате издание внесло поправки в материал и попросило прощения за допущенную ошибку. На что Козловский написал, что благодарен за внесенные поправки, ведь сейчас его сестра, которую случайно назвали изменщицей проживает нелегкий период в жизни, поэтому ему бы хотелось, чтобы она имела хорошие новости.

Заметим, ранее Виталий рассказывал, что имеет сестру, которая живет в России. Последний раз они разговаривали в начале войны, тогда Елена вместе со своим мужем заявили, что война закончится победой России. После этого общение между ними прекратилось.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский показал последнее видео с покойным отцом.

Кроме этого, Фокус писал, что Виталий Козловский высмеял мужчин, которые прячутся от работников ТКЦ.