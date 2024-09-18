Віталій Козловський відреагував на звинувачення, що його сестра зрадниця і підтримала Росію

Віталій Козловський обурився, що в ЗМІ сплутали фото його сестри, яка живе в Росії, з тією, чоловік якої служить на фронті.

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Український артист Віталій Козловський, який нині служить на фронті, обурився звинуваченнями одного з українських видань, яке назвало його зведену сестру зрадницею, оскільки вона стала на бік Росії у війні проти України. Свою реакцію на новину про сестру Віталій опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, вчора, 17 вересня, в мережі з’явилася новина з заголовком: "Була для нього "другою мамою", але зрадила Україну: як виглядає зведена сестра співака Віталія Козловського і що говорить про Україну".

"Шановні журналісти, публікувати вигадки і наклеп, то легкий хліб, але дуже не професійний", — написав артист.

Він також опублікував фото зі зведеною сестрою, які взяло видання і пояснив, що це дійсно його сестра, яку звати Олена, але вона живе у Львівській області, а її чоловік нині служить на фронті.

Віталій Козловський про сестру Фото: Скрін Віталій Козловський про сестру Фото: Скрін Віталій Козловський про сестру Фото: Скрін Віталій Козловський про сестру Фото: Скрін

Як виявилося, редакція видання сплутала фото, оскільки артист має двох зведених сестер, які обоє Олени, одна з яких дійсно живе в Росії, а інша знаходиться в Україні.

"Кинути клікабельний заголовок і фото — то звичайно швидше, ніж розібратися. Але хоча б не лінуйтеся звертатися в прес-службу, щоб не виглядати непрофесійно і не поливати брудом безпідставно", — відреагував Козловський.

У результаті видання внесло поправки в матеріал та попросило вибачення за допущену помилку. На що Козловський написав, що вдячний за внесені поправки, адже зараз його сестра, яку випадково назвали зрадницею проживає нелегкий період в житті, тому йому б хотілося, щоб вона мала гарні новини.

Зауважимо, раніше Віталій розповідав, що має сестру, яка живе в Росії. Востаннє вони розмовляли на початку війни, тоді Олена разом з своїм чоловіком заявили, що війна закінчиться перемогою Росії. Після цього спілкування між ними припинилося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав останнє відео з покійним батьком.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський висміяв чоловіків, які ховаються від працівників ТКЦ.