Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Віталій Козловський відреагував на звинувачення, що його сестра зрадниця і підтримала Росію

Віталій Козловський
Фото: Віталій Козловський | Віталій Козловський

Віталій Козловський обурився, що в ЗМІ сплутали фото його сестри, яка живе в Росії, з тією, чоловік якої служить на фронті.

Related video

Український артист Віталій Козловський, який нині служить на фронті, обурився звинуваченнями одного з українських видань, яке назвало його зведену сестру зрадницею, оскільки вона стала на бік Росії у війні проти України. Свою реакцію на новину про сестру Віталій опублікував у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, вчора, 17 вересня, в мережі з’явилася новина з заголовком: "Була для нього "другою мамою", але зрадила Україну: як виглядає зведена сестра співака Віталія Козловського і що говорить про Україну".

"Шановні журналісти, публікувати вигадки і наклеп, то легкий хліб, але дуже не професійний", — написав артист.

Він також опублікував фото зі зведеною сестрою, які взяло видання і пояснив, що це дійсно його сестра, яку звати Олена, але вона живе у Львівській області, а її чоловік нині служить на фронті.

Віталій Козловський про сестру Fullscreen
Віталій Козловський про сестру
Фото: Скрін
Віталій Козловський про сестру Fullscreen
Віталій Козловський про сестру
Фото: Скрін
Віталій Козловський про сестру Fullscreen
Віталій Козловський про сестру
Фото: Скрін
Віталій Козловський про сестру Fullscreen
Віталій Козловський про сестру
Фото: Скрін
Віталій Козловський про сестру
Віталій Козловський про сестру
Віталій Козловський про сестру
Віталій Козловський про сестру

Як виявилося, редакція видання сплутала фото, оскільки артист має двох зведених сестер, які обоє Олени, одна з яких дійсно живе в Росії, а інша знаходиться в Україні.

"Кинути клікабельний заголовок і фото — то звичайно швидше, ніж розібратися. Але хоча б не лінуйтеся звертатися в прес-службу, щоб не виглядати непрофесійно і не поливати брудом безпідставно", — відреагував Козловський.

У результаті видання внесло поправки в матеріал та попросило вибачення за допущену помилку. На що Козловський написав, що вдячний за внесені поправки, адже зараз його сестра, яку випадково назвали зрадницею проживає нелегкий період в житті, тому йому б хотілося, щоб вона мала гарні новини.

Зауважимо, раніше Віталій розповідав, що має сестру, яка живе в Росії. Востаннє вони розмовляли на початку війни, тоді Олена разом з своїм чоловіком заявили, що війна закінчиться перемогою Росії. Після цього спілкування між ними припинилося.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський показав останнє відео з покійним батьком.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський висміяв чоловіків, які ховаються від працівників ТКЦ.