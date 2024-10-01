Віталій Козловський повідомив, що його знову перевели на інше місце служби

Віталій Козловський був мобілізований до армії у серпні 2023 року. За понад рік служби в силах оборони та захисту України співак змінив вже четверте місце служби.

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39-річний український артист Віталій Козловський, яки нині служить в ЗСУ, повідомив, що більше не служить в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України, а проходить службу у складі 22 окремої механізованої бригади. Про це він розповів у себе в дописі в Інстаграм.

Так, за словами Віталія, який починав свій кар’єрний шлях в армії у складі Національної гвардії Україні, після, його перевели до лав ЗСУ, а згодом в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України, з весни 2024 року входить до складу 22-ї окремої механізованої бригади. Як розповів артист, саме ця бригада брала участь в боях за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. Крім цього його побратими стали одним з перших, хто увійшов у Курськ.

На новому місці артист отримав і нові обов’язки. Як розповів Віталій Козловський, зараз на ньому лежить дві задачі.

"Наразі командування доручило мені 2 задачі. Перша — це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Потрібні Fpv дрони, пікапи, реби… Друга моя задача — патронат. Іншими словами закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність — це наразі мій інструмент", — написав Козловський.

Користуючись нагодою артист також вирішив відкрити збір на 1 мільйон, щоб зібрати на FPV дрони для 22 ОМБ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський відреагував на звинувачення, що його сестра зрадниця і підтримала Росію.

Крім цього, Фокус писав, що Віталій Козловський показав маму, яка близько 25 років живе за кордоном.