Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка грубыми словами (видео)

Виталий Козловский прокомментировал конфликт с продюсером Игорем Кондратюком и публично обозвал его из-за нападок в свою сторону.

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Виталий Козловский назвал своего бывшего продюсера Игоря Кондратюка, с которым у него многолетний конфликт, "козлом" и заявил, что презирает его как человека. Об этом певец заявил в программе ЖВЛ.

По мнению Виталия Козловского, Игорь Кондратюк прятался от армии пока ему не исполнилось 60 лет, а сейчас делает все возможное, чтобы уберечь от армии своих сыновей — Сергея и Даниила, которые призывного возраста.

"Этот козел — он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили. Понимаете? И сейчас оно, гнилое, сидит и болтает разную х...рню. А если бы у него из родных кто-то воевал, то он бы был более эмпатичным человеком", — заявил Козловский.

2:57:30 — Козловский о Кондратюке

Певец также заявил, что презирает Кондратюка как человека и сравнил конфликт с ним, как конфликт с Путиным, который невозможно урегулировать.

"Я Кондратюка презираю. Можно ли урегулировать отношения с Путиным? Невозможно. С Кондратюком то же самое", — сказал Козловский.

Стоит отметить, что Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка длится уже около 12 лет и начался он после того, как они прекратили сотрудничество. Тогда в результате конфликта Кондратюк подал на Козловского в суд, из-за незаконного использования песен, которые по праву принадлежали Кондратюку. В результате суд признал виновным Виталия Козловского и назначил сумму компенсации Игорю Кондратюку, которую исполнительная служба будет отчислять из официальных поступлений певца.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Козловский тайно женился. Кроме этого, он рассекретил, где теперь проходит службу .